У жителя Абхазии остановилось сердце, когда он не смог спасти родственницу

Омбудсмен уточнила в своем Telegram-канале, что трагедия произошла в Галском районе Абхазии — десятиклассница утонула в месте слияния реки с морем, предположительно, попав в водоворот, член семьи девочки (мужчина) пытался ее спасти, но она уже не подавала признаков жизни.