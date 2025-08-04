У жителя Абхазии остановилось сердце, когда он не смог спасти родственницу

В Абхазии утонула несовершеннолетняя девочка, а после от остановки сердца из-за эмоционального потрясения на месте скончался пытавшийся ее спасти родственник. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Мактина Джинджолия.
Омбудсмен уточнила в своем Telegram-канале, что трагедия произошла в Галском районе Абхазии — десятиклассница утонула в месте слияния реки с морем, предположительно, попав в водоворот, член семьи девочки (мужчина) пытался ее спасти, но она уже не подавала признаков жизни.
Джинджолия от себя и сотрудников аппарата уполномоченного по правам ребенка выразила соболезнования близким погибших. По ее словам, родственникам уже оказывается вся необходимая помощь.
На днях сообщалось, что в Абхазии погиб 15-летний мальчик из Мурманска, сорвавшись в обрыв.