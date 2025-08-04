Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пока мама готовила обед, с ее дочкой произошло страшное: в Бурятии годовалая девочка утонула в бассейне

В Бурятии годовалая девочка утонула в самодельном бассейне.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Никольск Республике Бурятия плавание в бассейне закончилось трагедией — в небольшом бассейне утонула годовалая девочка. Во дворе одного из частных домов проживала многодетная семья. Родители установили самодельную емкость из тракторной покрышки для сбора воды и полива огорода. Также конструкцию использовали маленькие дети для купания. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

— Пока мать готовила в доме обед, ее дочка вышла в огород и упала в бассейн. Женщина почти сразу вышла следом, обнаружила дочь в воде, достала ее оттуда и начала оказывать первую помощь, — уточнили следователи.

Но принятые меры были безрезультатны. Скорая помощь подтвердила смерть ребенка. Надземное ведомство завело уголовное дело по статье «причинением смерти по неосторожности». Также продолжают устанавливать причины и обстоятельства инцидента.