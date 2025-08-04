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В Самарской области мужчина утонул во время купания в озере

В Самарской области спасатели достали тело погибшего мужчины из озера Тростяное.

Источник: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В воскресенье, 3 августа, в Волжском районе Самарской области во время купания в озере Тростяное пропал мужчина. По словам очевидцев, он вошел в воду и больше его не видели. Отдыхающего нашли утонувшим. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

«Все произошло в селе Черноречье. В 18:35 на место происшествие были направлены водолазы. Очевидцы указали место, где видели пропавшего мужчину», — рассказали в пресс-службе.

Спасатели начали обследовать дно. В 20:30 водолаз нашел утонувшего на глубине пяти метров, доставил до берега и передал сотрудникам правоохранительных органов. Напомним, в этот же день в Самарской области четырех человек спасли после опрокидывания лодки.