В Самарской области мужчина утонул во время купания в озере

В воскресенье, 3 августа, в Волжском районе Самарской области во время купания в озере Тростяное пропал мужчина. По словам очевидцев, он вошел в воду и больше его не видели. Отдыхающего нашли утонувшим. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.