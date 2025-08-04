В Ленобласти возбуждено уголовное дело после столкновения поезда с автобусом

По предварительным данным, авария произошла рано утром, в 06:21, на перегоне Олонец-Лодейное Поле на 254 километре Мурманского шоссе. Туристический автобус, направлявшийся с группой паломников в монастырь Александра Свирского, пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр. В этот момент в заднюю часть автобуса врезался грузовой поезд. В результате аварии погиб один человек, еще не менее 12 получили различные травмы.