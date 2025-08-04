В КБР ликвидировали трех террористов

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с министерством внутренних дел Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и Росгвардией пресечена подготовка террористического акта на территории Кабардино-Балкарской республики», — говорится в сообщении.
По версии СК, в ночь на 1 августа 2025 года при проведении сотрудниками республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии совместно с ГУ МВД России по СКФО мероприятий по задержанию лиц, являющихся участниками запрещенной на территории России международной террористической организации, на окраине селения Исламей Баксанского района КБР в автомашине были обнаружены трое вооруженных мужчин. На требование силовиков сдаться боевики открыли огонь из огнестрельного оружия, однако боевики были ликвидированы на месте ответным огнем.
«Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено», — подчеркнули ва ФСБ.
Обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в СК.
Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте; о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконные оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору; незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору; а также по статье о незаконном изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору.