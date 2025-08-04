В КБР ликвидировали трех террористов

По версии СК, в ночь на 1 августа 2025 года при проведении сотрудниками республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии совместно с ГУ МВД России по СКФО мероприятий по задержанию лиц, являющихся участниками запрещенной на территории России международной террористической организации, на окраине селения Исламей Баксанского района КБР в автомашине были обнаружены трое вооруженных мужчин. На требование силовиков сдаться боевики открыли огонь из огнестрельного оружия, однако боевики были ликвидированы на месте ответным огнем.