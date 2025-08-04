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Челябинские полицейские задержали серийного карманника: на его счету 13 краж

Челябинские полицейские задержали серийного карманника — на его счету 13 краж, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отмечается, что злоумышленника повязали в тот момент, когда он орудовал в общественном транспорте.

«Находясь в салоне троллейбуса, 39-летний местный житель тайно похитил смартфон из сумки пассажирки. Ущерб составила 80 тыс. рублей», — сообщили в региональном Главке МВД.

В дальнейшем установлена его причастность к совершению еще 12 аналогичных краж.

По всем факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 (кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уточняется, что мужчина ранее неоднократно судим. Его преступную деятельность пресекли сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску.