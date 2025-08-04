В столкнувшемся с поездом в Ленобласти автобусе ехали дети

Авария произошла в понедельник в 06:21 мск на 254-м километре Мурманского шоссе, на перегоне Олонец — Лодейное Поле. Автобус с туристами, направлявшимися в монастырь Александра Свирского, столкнулся с поездом. Согласно уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, не менее 12 (по другим данным — 16) получили ранения. Предварительно установлено, что автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр, когда в его заднюю часть врезался железнодорожный состав.