ФСБ: Трех террористов, планировавших напасть на правозащитников, уничтожили в КБР

Силовики ликвидировали в Кабардино-Балкарии трех террористов, планировавших нападение на правоохранителей. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Пострадавших среди правоохранителей нет.
— Следователями и криминалистами СК в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы, — передает Telegram-канал Следственного комитета.
23 июня ФСБ задержала двух жительниц Запорожья за шпионаж для Службы безопасности Украины. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене.
Ранее силовики сообщили, что их специалисты смогли нейтрализовать террориста, который готовил теракты в подмосковной синагоге и московском метро. Примкнувший к террористической организации подозреваемый проводил разведку и закупал материалы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).