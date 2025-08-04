ФСБ: Трех террористов, планировавших напасть на правозащитников, уничтожили в КБР

По версии следствия, ночью 1 августа представители ФСБ, МВД и Росгвардии задержали участников запрещенной в РФ террористической организации на окраине поселка Исламей. На требование силовиков сдаться они открыли огонь из огнестрельного оружия, вследствие чего были уничтожены ответным огнем.