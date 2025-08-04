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ФСБ: Трех террористов, планировавших напасть на правозащитников, уничтожили в КБР

Силовики ликвидировали в Кабардино-Балкарии трех террористов, планировавших нападение на правоохранителей. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Силовики ликвидировали в Кабардино-Балкарии трех террористов, планировавших нападение на правоохранителей. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 1 августа представители ФСБ, МВД и Росгвардии задержали участников запрещенной в РФ террористической организации на окраине поселка Исламей. На требование силовиков сдаться они открыли огонь из огнестрельного оружия, вследствие чего были уничтожены ответным огнем.

Пострадавших среди правоохранителей нет.

— Следователями и криминалистами СК в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы, — передает Telegram-канал Следственного комитета.

23 июня ФСБ задержала двух жительниц Запорожья за шпионаж для Службы безопасности Украины. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене.

Ранее силовики сообщили, что их специалисты смогли нейтрализовать террориста, который готовил теракты в подмосковной синагоге и московском метро. Примкнувший к террористической организации подозреваемый проводил разведку и закупал материалы для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).