Спортсмен из Рязани погиб на водном этапе IRONSTAR в Нижнем Новгороде

Организаторы рассказали, что Андрей Пуляев обладал опытом участия в подобных соревнованиях и был хорошо подготовлен. Ранее он участвовал в мультиспортивных гонках на 226 км и 113 км. Для допуска к стартам он проходил медицинское обследование.