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Спортсмен из Рязани погиб на водном этапе IRONSTAR в Нижнем Новгороде

Участник из Рязани Андрей Пуляев погиб во время водного этапа фестиваля триатлона IRONSTAR в Нижнем Новгороде.

Спортсмен из Рязани Андрей Пуляев погиб во время водного этапа фестиваля триатлона IRONSTAR в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Трагедия произошла 3 августа. Мужчине стало плохо недалеко от финиша водного этапа соревнований. Спасатели передали участника медикам, которые пытались его реанимировать. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Организаторы рассказали, что Андрей Пуляев обладал опытом участия в подобных соревнованиях и был хорошо подготовлен. Ранее он участвовал в мультиспортивных гонках на 226 км и 113 км. Для допуска к стартам он проходил медицинское обследование.

Напомним, участник X-Waters из Москвы погиб на заплыве в Нижнем Новгороде 26 июля.