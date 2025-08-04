Погибли все попавшие в подземную ловушку после землетрясения шахтеры

Подтверждено, что все пять пропавших шахтеров погибли при обрушении медного рудника в Чили. Тело Моисеса Павеса, последнего пропавшего шахтера, найдено после обрушения участка Эль-Теньенте в результате землетрясения.
Все пятеро рабочих, которые пропали без вести в результате обрушения шахты на крупнейшем в мире подземном медном руднике, были найдены мертвыми, сообщил в воскресенье официальный представитель компании.
Акилес Кубильос, главный прокурор чилийского региона О’Хиггинс, сообщил, что тело Моисеса Павеса, последнего шахтера, считавшегося пропавшим без вести, было найдено спасательными командами в 15:30 по местному времени. Им пришлось пробурить десятки метров скалы, чтобы добраться до застрявших рабочих, сообщает агентство Associated Press.
«Мы глубоко сожалеем о таком исходе», — сказал Кубильос.
Пятеро горняков — Гонсало Нуньес, Жан Миранда, Алекс Арайя, Карлос Арансибия и Павес — оказались в ловушке глубоко внутри шахты Эль-Теньенте в Чили в четверг после обрушения секции в результате землетрясения магнитудой 4,2, в результате которого погиб шахтер Пауло Марин и еще девять рабочих получили ранения.
Местонахождение оказавшихся в ловушке шахтеров было установлено с помощью GPS-устройств, но спасательные команды не смогли связаться с ними, отмечает Associated Press.
Власти выясняют, было ли это землетрясение естественного происхождения или же причиной подземных толчков стала деятельность по добыче полезных ископаемых в Эль-Теньенте. Чилийская прокуратура также начала уголовное расследование, чтобы установить, были ли нарушены какие-либо нормы безопасности.
Как поясняет Associated Press, Эль-Теньенте, расположенный в горах Анды в центральной части Чили, является крупнейшим в мире подземным медным рудником и принадлежит государственной компании Codelco.
Вскоре после обрушения, произошедшего в четверг, компания Codelco приостановила работы на пострадавшем участке шахты и эвакуировала 3000 человек с более обширной территории в безопасные районы.
Компания отменила презентацию финансовых результатов за первое полугодие, запланированную на утро пятницы, в связи с проведением спасательных работ.
Чили, крупнейший в мире производитель меди, находится в сейсмически активном Огненном кольце, которое окружает берега Тихого океана, отмечает Associated Press.
В 2010 году правительство Чили в течение двух месяцев спасало 33 шахтера, оказавшихся в ловушке на медном руднике на севере страны, в ходе драматической операции, которая попала в заголовки мировых газет и позже была экранизирована в голливудском фильме.