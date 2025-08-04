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В Крыму произошло 24 ДТП: погибли четыре человека

За неделю в результате ДТП в Крыму погибли четыре человека.

Источник: Комсомольская правда

За период с 28 июля по 3 августа в результате ДТП, которые произошли в Крыму, погибли четыре человека. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За неделю в Крыму произошло 24 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 34 человека. Травмы получили трое детей и 31 взрослый. Кроме того, еще четыре человека погибли.

В Крыму произошло четыре ДТП с участием пешеходов. В результате пострадали три человека, еще один погиб.

«Пресечен 151 факт управления транспортными средствами с признаками опьянения», — рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что девять человек сели за рулем нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.