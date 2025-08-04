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В Красноярске у больницы № 20 заметили онаниста

В Красноярске снова замечен мужчина, занимающийся онанизмом возле больницы № 20 В районе больницы № 20 вновь зафиксирован инцидент с мужчиной, занимающимся онанизмом.

В Красноярске снова замечен мужчина, занимающийся онанизмом возле больницы № 20.

В районе больницы № 20 вновь зафиксирован инцидент с мужчиной, занимающимся онанизмом. Об этом сообщила одна из местных жительниц в интервью телеканалу ТВК.

По словам женщины, она прогуливалась с коляской по территории медучреждения, когда заметила подозрительного мужчину рядом с терапевтическим корпусом. Незнакомец прятался за углом здания и наблюдал за врачами. При более близком расстоянии красноярка обнаружила, что он занимается непристойным поведением. На её вопрос о состоянии его психического здоровья мужчина ответил: «Да, мне просто нравится», после чего покинул место происшествия.

В краевом Министерстве здравоохранения подтвердили информацию о данном инциденте и отметили, что это не первый случай. В конце мая аналогичный эпизод также был зафиксирован на той же территории.

По информации ведомства, студентка медтехникума стала свидетелем предыдущего инцидента и вызвала полицию. Однако задержать мужчину тогда не удалось. Специалист по безопасности больницы совместно с правоохранительными органами просмотрели записи с камер наблюдения, но лицо подозреваемого не было зафиксировано.

Сотрудники больницы узнали о ситуации только от полиции. В связи с повторяющимися инцидентами на территории медучреждения усилены меры безопасности.