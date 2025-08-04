В Красноярске у больницы № 20 заметили онаниста

По словам женщины, она прогуливалась с коляской по территории медучреждения, когда заметила подозрительного мужчину рядом с терапевтическим корпусом. Незнакомец прятался за углом здания и наблюдал за врачами. При более близком расстоянии красноярка обнаружила, что он занимается непристойным поведением. На её вопрос о состоянии его психического здоровья мужчина ответил: «Да, мне просто нравится», после чего покинул место происшествия.