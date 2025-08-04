В Иркутской области за несколько дней утонули сразу три человека

В Иркутской области полицейские зафиксировали сразу три несчастных случая на воде. В Усть-Илимском округе произошло два таких инцидента. Мужчина, его мать и ребенок отдыхали у залива на базе отдыха. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, они взяли в аренду катамаран, но решили, что спасательные жилеты им не нужны. В какой-то момент мальчик поскользнулся и упал в воду. Его отец сразу же прыгнул за ним.
— Мужчина вытолкнул сына на катамаран, однако сам выбраться из воды не смог. В результате происшествия отец утонул. Следователи завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.
На территории Усть-Илимского водохранилища отдыхала 45-летняя женщина. Находясь в нетрезвом состоянии, она решила искупаться, но не смогла удержаться на воде и ушла под воду. Отдыхающие хотели вытащить пострадавшую на берег, но было слишком поздно. А в Вихорке 68-летняя пенсионерка утонула в реке Убь.