В Челябинске Matiz опрокинулся на бок при столкновении с KIA у ТРК «Горки»

В Челябинске у ТРК «Горки» столкнулись автомобили KIA и Daewoo Matiz. От удара малолитражка опрокинулась на бок. Подробности сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла утром 4 августа около дома № 51 по улице Первой Пятилетки. Предварительно, автомобилем KIA К3 управлял 41-летний водитель, за рулём Matiz был 40-летний мужчина.
«В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения», — прокомментировали в Госавтоинспекции Челябинска.