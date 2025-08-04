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В Челябинске Matiz опрокинулся на бок при столкновении с KIA у ТРК «Горки»

В результате ДТП никто не пострадал.

Источник: АиФ

В Челябинске у ТРК «Горки» столкнулись автомобили KIA и Daewoo Matiz. От удара малолитражка опрокинулась на бок. Подробности сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла утром 4 августа около дома № 51 по улице Первой Пятилетки. Предварительно, автомобилем KIA К3 управлял 41-летний водитель, за рулём Matiz был 40-летний мужчина.

«В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения», — прокомментировали в Госавтоинспекции Челябинска.