В СК назвали причину крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году

Экипаж истребителя Су-30, потерпевшего крушение в Иркутске осенью 2022 года, задохнулся, что стало непосредственной причиной катастрофы, заявил глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров в интервью «Интерфакс-Сибирь».
«Согласно выводам летно-технической судебной экспертизы, непосредственной причиной авиационной катастрофы явилась полная потеря работоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который начал поступать из бортовой кислородной системы самолета», — рассказал он.
Александров сообщил, что дело все еще находится в производстве. На данный момент предъявлено обвинение шестерым работникам Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация Иркут» — по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 293 УК (халатность), добавил он.
23 октября Су-30 упал на двухэтажный деревянный жилой дом в частном секторе Иркутска. Погибли оба пилота, собственники дома не пострадали — в момент происшествия их не было дома. Здание загорелось.
Истребитель выполнял испытательный полет, боекомплекта на нем не было. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Рассматривались несколько версий причин крушения: отказ авиационной техники, ошибка пилотирования и одновременная потеря летчиками сознания из-за проблем с дыханием. В СК возможной причиной потери сознания пилотов называли неисправность бортовой системы снабжения кислородом.
Источник «РИА Новости» уточнял, что из-за ошибки наземного персонала при подготовке к полету кислородных баллонов в них мог остаться азот. Из-за потери сознания пилоты не смогли отвести судно от жилых зданий, и Су-30 потерпел крушение, когда у него закончилось топливо.