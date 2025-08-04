В СК назвали причину крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году

Источник «РИА Новости» уточнял, что из-за ошибки наземного персонала при подготовке к полету кислородных баллонов в них мог остаться азот. Из-за потери сознания пилоты не смогли отвести судно от жилых зданий, и Су-30 потерпел крушение, когда у него закончилось топливо.