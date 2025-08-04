Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Самарской области 3 августа

Это случилось в Сызрани в воскресенье вечером. Всех отвезли в больницу. Подробностями поделились представители регионального главка.
52-летний мужчина на Hyundai Creta ехал по трассе Сызрань — Новый Ризадей — Новая Рачейка с села Уваровка. Около дома № 4 в Вязовом переулке выбрался на «встречку» и врезался в «Ларгус» с 42-летним водителем.
Владельца первой машины и четверых пассажиров отечественного авто: 65-летнюю женщину, мальчиков 6 и 9 лет, девочку 6 лет госпитализировали.
Всего 3 августа в губернии выявили десять аварий с 19 пострадавшими и 338 нарушений ПДД.
В тот же день в Тольятти после столкновения двух иномарок пострадал 2-летний ребенок.
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