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С неудачливого грабителя в Тольятти суд взыскал 40 тыс. рублей

Житель Тольятти вместе с приятелем решили разыграть «разборку» на почве якобы украденного телефона, чтобы поживиться за счёт знакомого.

Житель Тольятти вместе с приятелем решили разыграть «разборку» на почве якобы украденного телефона, чтобы поживиться за счёт знакомого.

Придя к нему домой, они потребовали вернуть долг — 2 тысячи рублей. Когда мужчина отказался, его избили, нанеся несколько ударов по голове и телу, а затем похитили его собственный телефон прямо из кармана.

Суд установил, что действия подсудимого попадают под статью 161 УК РФ — грабёж, совершённый с насилием.

Его признали виновным и постановил выплатить пострадавшему 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Дело передали судебным приставам Комсомольского района, которые открыли исполнительное производство.

Чтобы взыскать деньги, приставы оперативно наложили арест на средства должника в банке. Благодаря этому вся сумма была списана и перечислена потерпевшему — справедливость восторжествовала, а мошенническая схема закончилась плачевно для её организатора.

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