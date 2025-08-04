Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело пропавшей девушки найдено в мусорном контейнере в Шымкенте

Шымкент. 4 августа. КазТАГ — 26-летняя жительница Шымкента Дияна Онгарбаева ушла из дома 21 июля и перестала выходить на связь. Спустя 10 дней тело Онгарбаевой с 16 ножевыми ранениями было найдено в мусорном контейнере, сообщает «Мой Город».

Источник: pixabay.com

«26-летняя Дияна Онгарбаева вышла из дома 21 июля и с тех пор ее никто не видел. Родные объявили ее в розыск, дома ее ждали двое детей. Спустя 10 дней женщину нашли мертвой в мусорном контейнере. На ее теле насчитали 16 ножевых ранений. По предварительным данным, Онгарбекова отправилась на подработку. Она занималась уборкой квартир», — говорится в сообщении.

Как сообщила официальный представитель департамента полиции Шымкента Баглан Исатаева, подозреваемый в совершении убийства установлен и задержан. Он водворен в следственный изолятор.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Ведется всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Департамент полиции предупреждает, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством», — добавила Исатаева.