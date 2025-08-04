Тело пропавшей девушки найдено в мусорном контейнере в Шымкенте

«26-летняя Дияна Онгарбаева вышла из дома 21 июля и с тех пор ее никто не видел. Родные объявили ее в розыск, дома ее ждали двое детей. Спустя 10 дней женщину нашли мертвой в мусорном контейнере. На ее теле насчитали 16 ножевых ранений. По предварительным данным, Онгарбекова отправилась на подработку. Она занималась уборкой квартир», — говорится в сообщении.
Как сообщила официальный представитель департамента полиции Шымкента Баглан Исатаева, подозреваемый в совершении убийства установлен и задержан. Он водворен в следственный изолятор.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Ведется всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Департамент полиции предупреждает, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством», — добавила Исатаева.