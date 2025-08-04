Тело пропавшей девушки найдено в мусорном контейнере в Шымкенте

«26-летняя Дияна Онгарбаева вышла из дома 21 июля и с тех пор ее никто не видел. Родные объявили ее в розыск, дома ее ждали двое детей. Спустя 10 дней женщину нашли мертвой в мусорном контейнере. На ее теле насчитали 16 ножевых ранений. По предварительным данным, Онгарбекова отправилась на подработку. Она занималась уборкой квартир», — говорится в сообщении.