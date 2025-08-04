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Пост главы Минтуризма Башкирии покинула Зухра Гордиенко

Зухра Гордиенко покинула пост министра туризма и Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в правительстве республики. На оперативном совещании в ЦУРе глава региона сообщил, что подписал указ об освобождении Зухры Гордиенко от должности министра туризма и предпринимательства.

Как пояснил руководитель республики, Гордиенко покидает пост в связи с переходом на новую работу. Ее преемницей станет Светлана Верещагина, ранее занимавшая должность заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

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