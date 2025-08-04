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В Ростове водитель легковушки сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону 19-летняя девушка пострадала под колесами «ВАЗа».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21054» сбил 19-летнюю девушку. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, рассказали в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 3 августа на улице Пескова. Предварительно, водитель наехал на девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства и причины случившегося теперь должны установить сотрудники полиции.

Донских водителей просят строго соблюдать ПДД. Нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.

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