В Ростове водитель легковушки сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21054» сбил 19-летнюю девушку. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, рассказали в Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 3 августа на улице Пескова. Предварительно, водитель наехал на девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства и причины случившегося теперь должны установить сотрудники полиции.
Донских водителей просят строго соблюдать ПДД. Нужно снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.
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