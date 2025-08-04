«Прицельные выстрелы остановили иномарку». ГАИ сообщила о задержании несовершеннолетнего бесправника в Клецком районе

Ночью рядом с зоной отдыха «Клецкий пруд» экипаж ГАИ подал сигнал об остановке водителю «Ауди», но тот попытался скрыться. Во время преследования нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу, превышал скорость. Правоохранители использовали табельное оружие, чтобы остановить беглеца.