«Прицельные выстрелы остановили иномарку». ГАИ сообщила о задержании несовершеннолетнего бесправника в Клецком районе

ГАИ останавливала со стрельбой ночью бесправника в Клецком районе, сообщили в МВД.
Ночью рядом с зоной отдыха «Клецкий пруд» экипаж ГАИ подал сигнал об остановке водителю «Ауди», но тот попытался скрыться. Во время преследования нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу, превышал скорость. Правоохранители использовали табельное оружие, чтобы остановить беглеца.
— Прицельные выстрелы по иномарке остановили водителя, — прокомментировали в пресс-службе.
За рулем «Ауди» оказался 17-летний житель Ляховичского района. На молодого человека составили шесть административных материалов, которые передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Авто доставили на штрафстоянку.
И мы писали, что, уходя от наезда на лося, водитель совершил ДТП на встречной полосе под Докшицами.
А еще асфальт провалился под белорусским троллейбусом МАЗ во время ливня в Казани.