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МЧС Самары и области за сутки 4 августа выезжало на 10 пожаров и 6 ДТП

В областной столице в воскресенье горели светильник, проводка в квартирах, мусор и заброшенное здание — задействованы 65 пожарных и 17 машин.

В областной столице в воскресенье горели светильник, проводка в квартирах, мусор и заброшенное здание — задействованы 65 пожарных и 17 машин.

В области тушили склад в Богатовском районе, бани в Кинеле и Кинельском районе, мусор и комбайн в Волжском и Борском районах— привлекались 46 огнеборцев и 12 единиц техники.

Также специалисты ведомства выезжали на шесть ДТП — в Самаре, Тольятти и Алексеевском, Кинельском и Ставропольских районах.

Пострадали 4 человека, в том числе трое в Тольятти. Спасатели ликвидировали последствия на месте.

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