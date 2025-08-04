МЧС Самары и области за сутки 4 августа выезжало на 10 пожаров и 6 ДТП

В областной столице в воскресенье горели светильник, проводка в квартирах, мусор и заброшенное здание — задействованы 65 пожарных и 17 машин.
В области тушили склад в Богатовском районе, бани в Кинеле и Кинельском районе, мусор и комбайн в Волжском и Борском районах— привлекались 46 огнеборцев и 12 единиц техники.
Также специалисты ведомства выезжали на шесть ДТП — в Самаре, Тольятти и Алексеевском, Кинельском и Ставропольских районах.
Пострадали 4 человека, в том числе трое в Тольятти. Спасатели ликвидировали последствия на месте.
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