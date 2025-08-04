После трагедии в бухте Рында водитель скутера признал вину и сдался СК: подробности

Мужчина, совершивший смертельный наезд на отдыхающего в бухте Рында острова Русский, сам явился в следственный отдел и признал свою вину. Расследование громкого уголовного дела, вызвавшего общественный резонанс, продолжается под контролем Приморской транспортной прокуратуры.
Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, 25 июля 2025 года в бухте Рында Амурского залива 39-летний мужчина, управляя гидроциклом, допустил наезд на купавшегося в море человека. Пострадавший, доставленный в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, скончался на следующий день.
«Следователем следственного отдела мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека», — уточнили в ведомстве.
На протяжении недели личность водителя оставалась официально неустановленной. По словам родственников погибшего, в первые дни расследование двигалось медленно, а видео с камер наблюдения, установленных в районе происшествия, были отсмотрены частично. Сестра погибшего, Анастасия Шмакова, записала видеообращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором подчеркнула, что «Русский остров — не глухая тайга, а место, к которому приковано внимание всей страны».
«В этот день Михаил со своим другом отправился на сап-борде через бухту в сторону мыса Михайловского. Он пошел купаться, и внезапно появился гидроцикл, который сбил его. После удара его пытались доставить на берег, вызвали скорую, но уже утром 26 июля он умер от черепно-мозговой травмы», — рассказала Анастасия. Она также добавила, что водитель скрылся, удалив с телефона жены погибшего номер своего телефона.
2 августа, после волны публичного внимания, обвиняемый самостоятельно прибыл в Следственный комитет и написал явку с повинной. С ним проведены следственные действия, включая опознание, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
Михаила похоронили в минувшую субботу.