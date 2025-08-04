После трагедии в бухте Рында водитель скутера признал вину и сдался СК: подробности

«В этот день Михаил со своим другом отправился на сап-борде через бухту в сторону мыса Михайловского. Он пошел купаться, и внезапно появился гидроцикл, который сбил его. После удара его пытались доставить на берег, вызвали скорую, но уже утром 26 июля он умер от черепно-мозговой травмы», — рассказала Анастасия. Она также добавила, что водитель скрылся, удалив с телефона жены погибшего номер своего телефона.