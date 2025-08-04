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15-летнюю девушку госпитализировали после столкновения двух авто в Тольятти

ДТП произошло в воскресенье вечером в Центральном районе города. Подростку потребовалась помощь медиков.

ДТП произошло в воскресенье вечером в Центральном районе города. Подростку потребовалась помощь медиков. Подробнее об аварии рассказали в областном ГУ МВД.

23-летний парень на Volkswagen Polo следовал по улице Жилина с Ленинградской. Около кирпичной четырехэтажки № 17 при повороте налево не уступил и влетел в «семерку» с 35-летней женщиной за рулем.

15-летнюю пассажирку отечественной легковушки отвезли в горбольницу.

Также 3 августа в Самарской области в ДТП с Hyundai Creta и «Ларгусом» пострадали трое детей и двое взрослых. Им тоже потребовалась госпитализация.

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