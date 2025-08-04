В Красноярске дом на Пашенном затопило из-за заброшенной насосной станции

По информации прокуратуры, насосная станция была забыта в процессе раздела имущества четыре года назад, что привело к тому, что за ней никто не следил. В результате оборудование вышло из строя, и сточные воды затопили дом, что вынудило власти объявить режим угрозы чрезвычайной ситуации.