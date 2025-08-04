В Красноярске дом на Пашенном затопило из-за заброшенной насосной станции

Строительство как станции, так и 25-этажного жилого комплекса «Панорама», завершившегося в 2019 году, осуществляло строительное предприятие СК «Зодчий». После его банкротства объект оказался бесхозным.
По информации прокуратуры, насосная станция была забыта в процессе раздела имущества четыре года назад, что привело к тому, что за ней никто не следил. В результате оборудование вышло из строя, и сточные воды затопили дом, что вынудило власти объявить режим угрозы чрезвычайной ситуации.
«На протяжении двух суток жители дома оставались без водоснабжения, в то время как коммунальные службы в экстренном порядке откачивали сточные воды с помощью ассенизаторских машин», — сообщили в прокуратуре.
Проверка показала, что станция оставалась бесхозной, несмотря на многочисленные жалобы со стороны жильцов и управляющей компании «Два капитана». Теперь от администрации требуют принять объект в муниципальную собственность и восстановить его работоспособность. Новое оборудование будет закуплено за счет резервного фонда.