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В Красноярске дом на Пашенном затопило из-за заброшенной насосной станции

В Красноярске в доме по адресу ул. Судостроительная, 27д возникла угроза чрезвычайной ситуации из-за неработающей канализационно-насосной станции, которая осталась без обслуживания.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Строительство как станции, так и 25-этажного жилого комплекса «Панорама», завершившегося в 2019 году, осуществляло строительное предприятие СК «Зодчий». После его банкротства объект оказался бесхозным.

По информации прокуратуры, насосная станция была забыта в процессе раздела имущества четыре года назад, что привело к тому, что за ней никто не следил. В результате оборудование вышло из строя, и сточные воды затопили дом, что вынудило власти объявить режим угрозы чрезвычайной ситуации.

«На протяжении двух суток жители дома оставались без водоснабжения, в то время как коммунальные службы в экстренном порядке откачивали сточные воды с помощью ассенизаторских машин», — сообщили в прокуратуре.

Проверка показала, что станция оставалась бесхозной, несмотря на многочисленные жалобы со стороны жильцов и управляющей компании «Два капитана». Теперь от администрации требуют принять объект в муниципальную собственность и восстановить его работоспособность. Новое оборудование будет закуплено за счет резервного фонда.