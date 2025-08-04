В Ростове грузовик без водителя протаранил остановку, пострадала пожилая женщина

В Ростове-на-Дону неуправляемый грузовик «ГА3 2818» без водителя протаранил и практически полностью снес автобусную остановку. В этой аварии пострадала 74-летняя женщина, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
— Авария произошла днем 3 августа на улице Мечникова. Пострадавшая находилась внутри остановки, после случившегося ее доставили в больницу, — рассказали в ведомстве.
Сейчас детали произошедшего выясняют полицейские. Напомним, ранее на улице Пескова 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21054» сбил 19-летнюю девушку.
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