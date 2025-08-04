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Двое детей пострадали в аварии в воронежском Борисоглебске

ДТП спровоцировал житель Тамбовской области.

Источник: пресс-службы региональной полиции

По предварительным данным, вчера, 3 августа, в районе дома № 23 по улице 217 Стрелковой Дивизии в городе Борисоглебск столкнулись «ВАЗ-211440» и «Форд-Фокус». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 14:30 20-летний житель Тамбовской области ехал на «Жигуленке» по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество в движении, из-за чего случилась авария.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров — 5-месячный и 9-летний из «Форда» и 22-летняя жительница Краснодарского края из «ВАЗа». Их с телесными повреждениями увезли в больницы.