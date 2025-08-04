Двое детей пострадали в аварии в воронежском Борисоглебске

По предварительным данным, вчера, 3 августа, в районе дома № 23 по улице 217 Стрелковой Дивизии в городе Борисоглебск столкнулись «ВАЗ-211440» и «Форд-Фокус». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.