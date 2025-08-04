В Перми стрелявшего в автомобиль мужчину поместили в изолятор

Мужчина, стрелявший по автомобилю в Перми, был помещён в изолятор временного содержания (ИВС), сообщает телеграм-канал краевой полиции.
Как рассказывают правоохранители, инцидент со стрельбой случился 31 июля ранним утром. В отдел МВД сообщили, что возле дома № 44 на улице Автозаводской был расстрелян припаркованный автомобиль. На кадры камер видеонаблюдения, опубликованных полицией, попал сам момент нападения: в ролике видно подъезжающий крупный автомобиль, из которого раздаётся выстрел по белой припаркованной легковушке «Лада».
После регистрации происшествия на место инцидента выехали сотрудники полиции, которые изучили его и установили личность стрелявшего, которым оказался мужчина 1973 года рождения. У подозреваемого был проведён обыск в доме и гараже. Полицейские изъяли у пермяка оружие и боеприпасы, которые были в незаконном обороте.
«Благодаря грамотным и решительным действиям полицейских опасный злоумышленник был задержан и изолирован от общества», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. Мужчина был помещён в изолятор временного содержания. Кроме того, правоохранители решают вопрос о возбуждении дела о незаконном обороте оружия.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом случае стрельбы по автомобилю, который произошёл в центре Перми. В социальных сетях был опубликован ролик, в котором неизвестный мужчина стреляет по такси. Инцидент сайту perm.aif.ru прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю. Правоохранители сообщили, что подозреваемый был задержан.