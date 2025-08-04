В Перми стрелявшего в автомобиль мужчину поместили в изолятор

После регистрации происшествия на место инцидента выехали сотрудники полиции, которые изучили его и установили личность стрелявшего, которым оказался мужчина 1973 года рождения. У подозреваемого был проведён обыск в доме и гараже. Полицейские изъяли у пермяка оружие и боеприпасы, которые были в незаконном обороте.