Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирка «Mazda Demio» погибла при ДТП под Новосибирском

Сибирячка ехала вместе с автоледи, женщина-водитель не имела прав.

Источник: РИА "Новости"

4 августа в 11:10 утра автоледи 1979 г. р., находясь за рулем «Mazda Demio» без прав, ехала по трассе К-17Р из села Новопичугово в сторону Новосибирска. На 57-м километре автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар», по имеющейся информации, автоледи потеряла контроль над управлением. В результате машина вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в столб ЛЭП.

К сожалению, пассажирка 1982 года рождения погибла на месте происшествия. Водительница и мужчина 1977 г. р., также находившийся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственная группа. В настоящее время выясняются все детали случившегося.