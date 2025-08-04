Пассажирка «Mazda Demio» погибла при ДТП под Новосибирском

4 августа в 11:10 утра автоледи 1979 г. р., находясь за рулем «Mazda Demio» без прав, ехала по трассе К-17Р из села Новопичугово в сторону Новосибирска. На 57-м километре автодороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар», по имеющейся информации, автоледи потеряла контроль над управлением. В результате машина вылетела в кювет, перевернулась и врезалась в столб ЛЭП.