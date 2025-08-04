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Бывшего завкафедрой волгоградского вуза обвиняют в получении взятки

Уголовное дело о взяточничестве направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего кафедрой одного из вузов. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере за незаконные действия.

Было установлено, что 19 декабря 2023 года завкафедрой получил от студента 100 000 рублей за выставление удовлетворительных оценок по экзаменам и зачетам сессии. При этом сам обучающийся на них не присутствовал.

Вину в содеянном мужчина признал частично, сообщили в прокуратуре региона.

Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Волгограда. Бывшему сотруднику вуза грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела в отношении студента по факту дачи взятки продолжается.