Бывшего завкафедрой волгоградского вуза обвиняют в получении взятки

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего кафедрой одного из вузов. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере за незаконные действия.
Было установлено, что 19 декабря 2023 года завкафедрой получил от студента 100 000 рублей за выставление удовлетворительных оценок по экзаменам и зачетам сессии. При этом сам обучающийся на них не присутствовал.
Вину в содеянном мужчина признал частично, сообщили в прокуратуре региона.
Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Волгограда. Бывшему сотруднику вуза грозит до 10 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела в отношении студента по факту дачи взятки продолжается.