Двухлетняя девочка выпала из окна в Новосибирске и погибла

В Новосибирске, в Октябрьском районе, 2 августа 2025 года произошла трагедия — из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпала маленькая девочка. В момент инцидента ребенок находился в квартире вместе со своими родителями. Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью, и спустя короткое время девочка скончалась в больнице.