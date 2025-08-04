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Двухлетняя девочка выпала из окна в Новосибирске и погибла

Малышка находилась дома вместе с родителями, скончалась в больнице.

Источник: Reuters

В Новосибирске, в Октябрьском районе, 2 августа 2025 года произошла трагедия — из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпала маленькая девочка. В момент инцидента ребенок находился в квартире вместе со своими родителями. Полученные при падении травмы оказались несовместимыми с жизнью, и спустя короткое время девочка скончалась в больнице.

По факту случившегося следственным отделом Октябрьского района Новосибирска было инициировано уголовное дело. Основанием для возбуждения дела стали признаки преступления, квалифицируемого как причинение смерти по неосторожности, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ведется расследование обстоятельств трагедии.