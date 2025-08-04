В Минусинске 9-летняя девочка перевела аферисту почти полмиллиона

О случае, который произошел в конце минувшей недели, рассказали в полиции. В ведомство обратилась местная жительница с заявлением о хищении у нее и у мужа крупной суммы. Правоохранители выяснили, что за день до этого их дочери в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил купить игровую валюту в известной мобильной игре.
«После этого девочка попросила у родителей мобильные телефоны якобы для общения со своим знакомым. Со своего телефона она перешла в чат-бот, где выполняла различные задания злоумышленника. Сначала девочке необходимо было сфотографировать марку телефона родителей, после этого он попросил разблокировать экраны телефонов, сделать скриншоты и отправить ему. Мошенник пояснил, что скинет девочке QR-коды, с помощью которых она сможет оплатить свою покупку. В итоге по указанию неизвестного школьница перевела с банковских счетов родителей 457 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и устанавливают причастных к совершению преступления.
Для предотвращения таких случаев стражи порядка призывают родителей провести со своими детьми беседы по профилактике мошенничества.