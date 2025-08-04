В Минусинске 9-летняя девочка перевела аферисту почти полмиллиона

«После этого девочка попросила у родителей мобильные телефоны якобы для общения со своим знакомым. Со своего телефона она перешла в чат-бот, где выполняла различные задания злоумышленника. Сначала девочке необходимо было сфотографировать марку телефона родителей, после этого он попросил разблокировать экраны телефонов, сделать скриншоты и отправить ему. Мошенник пояснил, что скинет девочке QR-коды, с помощью которых она сможет оплатить свою покупку. В итоге по указанию неизвестного школьница перевела с банковских счетов родителей 457 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД.