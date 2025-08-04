Пособница мошенников задержана после хищения денег и украшений у двух москвичек

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ее племяннице позвонил мужчина, представившийся работником силового ведомства. Под различными предлогами он убедил девушку в необходимости задекларировать находившееся в квартире имущество. По инструкции афериста напуганная гражданка собрала ювелирные украшения общей стоимостью почти 1,5 млн руб. и отдала их на ул. Братеевская незнакомке. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили девушку, забравшую драгоценности и задержали ее. Ею оказалась 18-летняя уроженка Калужской области. По версии следствия, следуя указаниям своего куратора, она продала похищенное в ломбарде, а полученные деньги перевела в криптовалюту и отправила соучастникам, получив за это вознаграждение», — рассказали в пресс-службе.