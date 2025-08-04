Пособница мошенников задержана после хищения денег и украшений у двух москвичек

«В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 50-летняя жительница столицы. Она рассказала, что ее племяннице позвонил мужчина, представившийся работником силового ведомства. Под различными предлогами он убедил девушку в необходимости задекларировать находившееся в квартире имущество. По инструкции афериста напуганная гражданка собрала ювелирные украшения общей стоимостью почти 1,5 млн руб. и отдала их на ул. Братеевская незнакомке. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили девушку, забравшую драгоценности и задержали ее. Ею оказалась 18-летняя уроженка Калужской области. По версии следствия, следуя указаниям своего куратора, она продала похищенное в ломбарде, а полученные деньги перевела в криптовалюту и отправила соучастникам, получив за это вознаграждение», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в ходе разбирательства было установлено, что задержанная может быть причастна к еще одному преступном эпизоду. Так, на юго-востоке Москвы она аналогичным образом похитила деньги и ювелирные украшения у 21-летней москвички, после чего передала их соучастникам. Ущерб составил более 1 млн руб.
По данным фактам следователями отделов МВД России по районам Зябликово и Выхино-Жулебино были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к другим эпизодам, а также устанавливают личности соучастников.