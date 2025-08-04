Мужчина и женщина пострадали в ДТП с «Приорой» и «десяткой» в Самарской области

Это произошло днем 3 августа в Кинельском районе. Пассажиров одной из машин отвезли в больницу и позже отпустили домой, рассказали в региональном главке.
42-летний автолюбитель на «Приоре» двигался из села Спиридоновка в сторону Домашки. По пути выехал на обочину и врезался в стоящую «десятку».
63-летнего мужчину и 33-летнюю женщину из первой отечественной легковушки госпитализировали. После пассажиров отпустили.
А на днях в Тольятти в ДТП с Volkswagen Polo и «семеркой» пострадала 15-летняя девушка.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.