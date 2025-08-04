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Мужчина и женщина пострадали в ДТП с «Приорой» и «десяткой» в Самарской области

Это произошло днем 3 августа в Кинельском районе. Пассажиров одной из машин отвезли в больницу и позже отпустили домой.

Это произошло днем 3 августа в Кинельском районе. Пассажиров одной из машин отвезли в больницу и позже отпустили домой, рассказали в региональном главке.

42-летний автолюбитель на «Приоре» двигался из села Спиридоновка в сторону Домашки. По пути выехал на обочину и врезался в стоящую «десятку».

63-летнего мужчину и 33-летнюю женщину из первой отечественной легковушки госпитализировали. После пассажиров отпустили.

А на днях в Тольятти в ДТП с Volkswagen Polo и «семеркой» пострадала 15-летняя девушка.

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