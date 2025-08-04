Прокуратура Башкирии начала проверку после избиения мужчиной ребенка

В минувшее воскресенье, 3 августа, на детской площадке у дома по улице Кольцевой в Уфе маленький мальчик стал жертвой избиения. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, между девятилетним мальчиком и семилетней девочкой возникла ссора. Узнав об этом, отец девочки бросился за мальчиком и жестоко избил его: мужчина наносил удары ногами и пластиковой палкой. Весь кошмар запечатлели объективы камер видеонаблюдения.
В прокуратуре добавили, что в отношении агрессора возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время мужчина находится в отделе полиции, где следователи выясняют все детали случившегося, а прокуратура взяла расследование под особый контроль.
— По итогам проверки будет принято решение о необходимости дополнительных мер прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.
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