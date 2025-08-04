Прокуратура Башкирии начала проверку после избиения мужчиной ребенка

В минувшее воскресенье, 3 августа, на детской площадке у дома по улице Кольцевой в Уфе маленький мальчик стал жертвой избиения. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, между девятилетним мальчиком и семилетней девочкой возникла ссора. Узнав об этом, отец девочки бросился за мальчиком и жестоко избил его: мужчина наносил удары ногами и пластиковой палкой. Весь кошмар запечатлели объективы камер видеонаблюдения.