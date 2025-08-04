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Четверо спасены: 3 августа лодка перевернулась на реке Кривуша в Новокуйбышевске

3 августа в 17:00 спасатели из Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска получили сигнал о происшествии на реке Кривуша.

3 августа в 17:00 спасатели из Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска получили сигнал о происшествии на реке Кривуша.

Рядом со спасательной станцией перевернулась лодка. В воде оказались четверо человек.

Спасатели быстро прибыли на место на спасательном катере и подобрали всех пострадавших. Уже в 17:15 все четверо были доставлены на берег.

К счастью, никто не пострадал. Медицинская помощь им не понадобилась.

После этого спасатели отбуксировали перевёрнутую лодку к берегу. Причина происшествия уточняется.

Спасательные службы напоминают: на воде важно соблюдать правила безопасности и не забывать о спасательных жилетах.

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