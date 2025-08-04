Два спортсмена умерли за неделю в Нижнем Новгороде в ходе соревнований по плаванию

В Нижнем Новгороде за неделю скончались два марафонца во время соревнований по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.
26 июля на финише массового заплыва X-WATERS Volga стало плохо москвичу Дмитрию Ионову. Спасатели подняли его на лодку, но он потерял сознание, едва его вытащили из воды. Несмотря на усилия врачей, реанимировать пловца не удалось.
3 августа, во время соревнований IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD, на финише водного этапа скончался многократный чемпион России по зимнему плаванию Андрей Пуляев. Спасатели передали его медикам скорой помощи, которые немедленно начали реанимацию, но спасти спортсмена не удалось.
Андрей Пуляев был опытным и подготовленным спортсменом. Как и все участники, он прошел обязательный медосмотр перед допуском к соревнованиям.