Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два спортсмена умерли за неделю в Нижнем Новгороде в ходе соревнований по плаванию

В Нижнем Новгороде за неделю погибли два спортсмена Дмитрий Ионов и Андрей Пуляев во время заплывов на открытой воде.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Нижнем Новгороде за неделю скончались два марафонца во время соревнований по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

26 июля на финише массового заплыва X-WATERS Volga стало плохо москвичу Дмитрию Ионову. Спасатели подняли его на лодку, но он потерял сознание, едва его вытащили из воды. Несмотря на усилия врачей, реанимировать пловца не удалось.

3 августа, во время соревнований IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD, на финише водного этапа скончался многократный чемпион России по зимнему плаванию Андрей Пуляев. Спасатели передали его медикам скорой помощи, которые немедленно начали реанимацию, но спасти спортсмена не удалось.

Андрей Пуляев был опытным и подготовленным спортсменом. Как и все участники, он прошел обязательный медосмотр перед допуском к соревнованиям.