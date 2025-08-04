В Самаре экс-замначальника полиции получил 4 года колонии за кражу 1,2 млн

В Самаре бывший замначальника отдела МВД признан виновным в превышении должностных полномочий и краже в особо крупном размере. Суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима.
По информации СК, что в 2024 году экс-сотрудник МВД незаконно завладел банковской картой жителя района и снял с неё более 1,2 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Самарской области.
Осуждённый возместил ущерб потерпевшему. Приговором суда он также лишён специального звания «подполковник полиции» и запрещён на 2 года к работе в органах власти.
Ранее стало известно, что СК России займётся делом о массовой драке в Сызрани.
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