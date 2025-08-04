В Самаре экс-замначальника полиции получил 4 года колонии за кражу 1,2 млн

По информации СК, что в 2024 году экс-сотрудник МВД незаконно завладел банковской картой жителя района и снял с неё более 1,2 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Самарской области.