В Иркутске, пилоты упавшего на дом в Ново-Ленино СУ-30, задохнулись

Стала известна причина крушения СУ-30 в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в 2022 году. Как сообщил руководитель Восточного МСУТ СКР Алексей Александров, расследование уголовного дела затянулось из-за его сложности. Также правоохранителям пришлось допросить свидетелей из разных уголков страны и провести большой ряд экспертиз.