В Иркутске, пилоты упавшего на дом в Ново-Ленино СУ-30, задохнулись

Стала известна причина крушения СУ-30 в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска в 2022 году. Как сообщил руководитель Восточного МСУТ СКР Алексей Александров, расследование уголовного дела затянулось из-за его сложности. Также правоохранителям пришлось допросить свидетелей из разных уголков страны и провести большой ряд экспертиз.
— Это уголовное дело находится в производстве, шестерым работникам Иркутского авиационного завода предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 293 УК РФ (халатность), — сказал Алексей Александров.
Что касается причины, то расследование показало — пилоты задохнулись. Гипоксия была вызвана из-за вдыхания азота. Он поступал из бортовой кислородной системы самолета.