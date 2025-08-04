Омичей предупредили о мошенниках, которые крадут данные через мессенджеры

Эксперты по кибербезопасности бьют тревогу: популярная функция демонстрации экрана в мессенджерах может стать лазейкой для мошенников. Несмотря на удобство этой опции, она несёт серьёзные риски для безопасности ваших персональных данных, сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».
Новая схема обмана, получившая название «фейк-босс», становится всё более распространённой. Злоумышленники, выдавая себя за руководителей или представителей официальных организаций, уговаривают жертв зарегистрироваться на различных ресурсах.
Под предлогом ускорения процесса регистрации мошенники просят включить демонстрацию экрана. Это даёт им возможность в режиме реального времени наблюдать за всеми действиями пользователя, включая ввод персональных данных и получение SMS-кодов.
Особую опасность представляет тот факт, что злоумышленники могут получить доступ к важным аккаунтам, в том числе на портале «Госуслуги». Эксперты рекомендуют никогда не включать демонстрацию экрана при общении с незнакомыми людьми и всегда перепроверять запросы на подобные действия.
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