Омичей предупредили о мошенниках, которые крадут данные через мессенджеры

Особую опасность представляет тот факт, что злоумышленники могут получить доступ к важным аккаунтам, в том числе на портале «Госуслуги». Эксперты рекомендуют никогда не включать демонстрацию экрана при общении с незнакомыми людьми и всегда перепроверять запросы на подобные действия.