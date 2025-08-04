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Массовое ДТП с четырьмя авто произошло на МКАД в Минске

В Минске на МКАД сразу четыре машины попали в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Массовая авария с четырьмя автомобилями случилась на МКАД в Минске 4 августа, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП на МКАД произошло 4 августа примерно в 09.30 часов. На 23-м километре внешнего кольца автодороги на участке между улицами Казинца и Кижеватова столкнулись сразу четыре автомобиля.

В ГАИ сообщили, что «Форд», «Ауди», «Фольксваген» и «Рено» столкнулись из-за несоблюдения безопасной дистанции. В аварии пострадал 45-летний пассажир «Фольксвагена», его доставили в больницу для обследования.

Еще ГАИ сообщила о задержании несовершеннолетнего бесправника в Клецком районе: «Прицельные выстрелы остановили иномарку».

И мы писали, что, уходя от наезда на лося, водитель совершил ДТП на встречной полосе под Докшицами.

Также асфальт провалился под белорусским троллейбусом МАЗ во время ливня в Казани.