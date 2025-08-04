В Ленинградской области в ДТП с поездом и автобусом пострадали 16 человек

Источник «РЕН-ТВ» рассказал, что группа направлялась в Тутаев, но перед этим должна была посетить Александро-Свирский монастырь. После того, как пострадавшие были госпитализированы, оставшихся пассажиров отвезли туда. То, что автобус следовал в монастырь Александра Свирского, официально подтвердили и в региональном управлении МВД.