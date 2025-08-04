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На трассе в Башкирии погиб 24-летний водитель ВАЗ

В смертельной аварии в Стерлибашевском районе Башкирии погиб 24-летний парень.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром понедельника, 4 августа, на 34-м километре трассы Стерлитамак — Стерлибашево — Федоровка произошла смертельная авария. По информации ГАИ по Башкирии, 24-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина перевернулась.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек погиб на месте до прибытия медиков. В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГАИ и другие экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

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