Две маленькие девочки выпали из окон домов в разных районах Петербурга

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о ДТП на переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец на Октябрьской железной дороге в Ленобласти, где столкнулись туристический автобус и грузовой поезд. В итоге от мощного удара пострадало 16 пассажиров, среди которых трое детей.