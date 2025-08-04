Две маленькие девочки выпали из окон домов в разных районах Петербурга

Сегодня, 4 августа, стало известно, что днем ранее из окна квартиры, расположенной на втором этаже на улице Седова, выпала маленькая девочка. Аналогичное происшествие случилось в Красносельском районе. О подробностях сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— Из окна квартиры на восьмом этаже на проспекте Ветеранов выпала двухлетняя девочка. В результате происшествия она получила многочисленные травмы, ее отвезли в больницу, — рассказали в ведомстве.
После случившегося следователи в очередной раз призвали родителей не оставлять детей без присмотра. Окна в помещениях, где находятся малолетние, нужно держать плотно закрытыми или в режиме проветривания. Обстоятельства произошедшего выясняют.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о ДТП на переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец на Октябрьской железной дороге в Ленобласти, где столкнулись туристический автобус и грузовой поезд. В итоге от мощного удара пострадало 16 пассажиров, среди которых трое детей.