В Тольятти четверо мужчин ограбили горожанина и сдали его вещи в ломбард

47-летний местный из Центрального района оценил ущерб примерно в 170 тыс. рублей. Злоумышленников задержали. Проходят по уголовному делу, объяснили в областном ГУ МВД.
Это произошло в середине июля нынешнего года. Пострадавший открыл дверь незнакомцам. Те толкнули и избили его, зашли в квартиру. Из дома забрали бытовую технику и деньги. После этого тольяттинец связался с правоохранителями.
Позже полицейские задержали 21-, 35-, 36- и 39-летних злоумышленников. Во всем сознались. Уточнили: сведения о потерпевшем получили от общего знакомого. Вещи отдали в ломбард. Деньги со сделки спустили на свои нужды.
На безработных нападавших завели дело по факту разбоя.
Ранее правоохранители поймали 21-летнего самарца с судимостью, который ограбил сверстника.
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