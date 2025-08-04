СК назвал причину столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

Авария туристического автобуса с грузовым поездом произошла на железнодорожном переезде Инема в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Во время аварии пострадали 16 человек. Уточненную информацию приводит региональный комитет по здравоохранению. По его данным, один человек погиб.