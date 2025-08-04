СК назвал причину столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом», — сообщили следователи.
МВД сообщало, что переезд нерегулируемый. Автобус выехал на него и «не успел завершить маневр».
Авария туристического автобуса с грузовым поездом произошла на железнодорожном переезде Инема в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Во время аварии пострадали 16 человек. Уточненную информацию приводит региональный комитет по здравоохранению. По его данным, один человек погиб.
Для госпитализации раненых были направлены пять машин скорой помощи. Кроме того, привлекли санитарную авиацию. Пострадавших отвозят в больницы в Лодейном Поле и Волхове. А вертолетами санавиации пострадавших везут в Ленинградскую областную клиническую больницу.
Семь человек находятся в тяжелом состоянии, добавили в администрации Ленобласти.
Ранее Октябрьская железная дорога заявила, что в 6:11 мск водитель рейсового автобуса выехал на переезд перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но расстояние для этого было недостаточным. Схода подвижного состава не произошло.
СКР возбудил дело ч. 2 ст. 263 уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).