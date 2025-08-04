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Мужчина утонул в озере Тростянка под Самарой 3 августа

В воскресный день, 3 августа, в селе Черноречье, расположенном в Волжском районе, произошел инцидент на озере Тростяное — исчез мужчина.

В воскресный день, 3 августа, в селе Черноречье, расположенном в Волжском районе, произошел инцидент на озере Тростяное — исчез мужчина.

Согласно информации, предоставленной Поисково-спасательной службой Самарской области, мужчина вошел в воду и не вышел обратно. В 18:35 на место трагедии оперативно прибыли водолазы из специализированного поисково-спасательного подразделения. Свидетели предоставили информацию о вероятном месте, где его видели в последний раз.

Спасатели обследовали дно озера, и в 20:30 на глубине около пяти метров тело мужчины было обнаружено. Его передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что областной столице экс-замначальника полиции получил 4 года колонии за кражу 1,2 млн рублей.

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