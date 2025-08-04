«Просим молитв». Автобус, попавший в ДТП в Ленобласти, вез паломников

«Просим молитв. Сегодня в автомобильную аварию попали наши паломники. Есть пострадавшие и тяжело пострадавшие. Сугубых молитв просим за тяжело больного Вячеслава — он в реанимации», — говорится в сообщении.
Паломники ехали в Александро-Свирский монастырь из Ярославской области. На переезде вблизи станции Инема водитель автобуса, по предварительным данным, проигнорировал запрещающий сигнал и не заметил приближающийся грузовой поезд. В результате состав врезался в заднюю часть автобуса. В салоне находились 35 взрослых пассажиров и двое детей.
В Минздраве сообщили, что в аварии пострадали 16 человек, состояние семерых оценивается как тяжелое. На месте от полученных травм скончалась 68-летняя женщина. Транспортный СК возбудил уголовное дело.