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«Просим молитв». Автобус, попавший в ДТП в Ленобласти, вез паломников

В автобусе, который столкнулся с поездом на переезде в Лодейнопольском районе Ленобласти, были паломники из Тутаева. Об этом 4 августа сообщается в группе местного Воскресенского собора.

Источник: Официальный канал Западного МСУТ СК России

«Просим молитв. Сегодня в автомобильную аварию попали наши паломники. Есть пострадавшие и тяжело пострадавшие. Сугубых молитв просим за тяжело больного Вячеслава — он в реанимации», — говорится в сообщении.

Паломники ехали в Александро-Свирский монастырь из Ярославской области. На переезде вблизи станции Инема водитель автобуса, по предварительным данным, проигнорировал запрещающий сигнал и не заметил приближающийся грузовой поезд. В результате состав врезался в заднюю часть автобуса. В салоне находились 35 взрослых пассажиров и двое детей.

В Минздраве сообщили, что в аварии пострадали 16 человек, состояние семерых оценивается как тяжелое. На месте от полученных травм скончалась 68-летняя женщина. Транспортный СК возбудил уголовное дело.