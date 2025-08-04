В Судаке Mercedes упал в 75-метровую балку: пострадали четыре человека

На место прибыли спасатели. Одному из пассажиров они провели иммобилизацию шейного отдела позвоночника. Далее пострадавшего с помощью спинального щита и альпинистского снаряжения эвакуировали его из машину на дорогу. Его и еще троих пострадавших передали медикам.