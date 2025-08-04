В Судаке Mercedes упал в 75-метровую балку: пострадали четыре человека

В воскресенье, 3 августа, в Судаке Mercedes упал в балку глубиной около 75 метров, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.
Инцидент произошел в 22.15. Mercedes ехал по автодороге Приветное — Морское. Иномарка съехала с дороги, а затем упал в балку глубиной около 75 метров.
«Пассажиры оказались заблокированы внутри автомобиля», — говорится в сообщении.
На место прибыли спасатели. Одному из пассажиров они провели иммобилизацию шейного отдела позвоночника. Далее пострадавшего с помощью спинального щита и альпинистского снаряжения эвакуировали его из машину на дорогу. Его и еще троих пострадавших передали медикам.
«Работы осложнялись темным временем суток и крутым склоном (около 70 градусов), по которому спасатели транспортировали 4 пострадавших в машину скорой помощи», — отметили в МЧС.