Грибника едва не погубил укус щитомордника во Владивостоке: борьба за жизнь шла 3 дня

Пострадавшего в состоянии экзотоксического шока доставили в отделение токсикологии Владивостокской клинической больницы № 2, где врачи трое суток боролись за его жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Несчастный случай произошел в лесу, когда мужчина, по его признанию, понадеялся на удачу и отправился в поход без защитной обуви.
«Пошел в лес по грибы, поленился надеть резиновые сапоги, что чуть не стоило мне жизни. Почувствовал укус в ногу, и сразу стало плохо, словно выпил литр водки без закуски. Я понимал, оставаться в лесу нельзя — могу погибнуть. Из последних сил, теряя сознание, ползком добрался до обочины и отключился. Очнулся уже в реанимации», — рассказал пострадавший Анатолий.
По информации медиков, вызов поступил в экстренную службу, и уже через 30 минут пострадавший находился под наблюдением специалистов. К моменту госпитализации у него не определялось артериальное давление, отсутствовала свертываемость крови, началось внутреннее кровотечение. Мужчина находился без сознания. На сегодняшний день Анатолий уже выписан из больницы.
«Настолько тяжелых последствий после нападения щитомордника не случалось на протяжении целого десятилетия. А в этом году зарегистрирован уже второй аналогичный эпизод, причем первый трагически закончился смертью пострадавшего», — отметил врач-токсиколог-реаниматолог ВКБ № 2 Виктор Сорокин.
Медики отмечают, что ядовитые змеи активны в теплое время года, особенно в августе, и призывают жителей края не забывать о мерах предосторожности в лесной местности. Только с начала летнего сезона в отделении токсикологии Владивостокской клинической больницы № 2 прошли лечение 29 человек в возрасте от 8 до 58 лет, пострадавших от укусов щитомордника.