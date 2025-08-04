Грибника едва не погубил укус щитомордника во Владивостоке: борьба за жизнь шла 3 дня

Медики отмечают, что ядовитые змеи активны в теплое время года, особенно в августе, и призывают жителей края не забывать о мерах предосторожности в лесной местности. Только с начала летнего сезона в отделении токсикологии Владивостокской клинической больницы № 2 прошли лечение 29 человек в возрасте от 8 до 58 лет, пострадавших от укусов щитомордника.